ДТП. Знак Фото: pexels.com

Авария случилась в городе в утреннее время. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, обстоятельства случившегося уточняются

Утром 29 декабря в Рубцовске произошло ДТП: столкновение транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции по краю.

В результате ДТП пострадали четыре человека – им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 28 декабря на трассе опрокинулся мусоровоз. По словам свидетелей, авария случилась у села Завьялово. По предварительным данным, пострадавших нет.

Взято отсюда