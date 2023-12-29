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Четыре человека пострадали в утреннем ДТП в Рубцовске

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Четыре человека пострадали в утреннем ДТП в Рубцовске

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Авария случилась в городе в утреннее время. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, обстоятельства случившегося уточняются

Утром 29 декабря в Рубцовске произошло ДТП: столкновение транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции по краю.

В результате ДТП пострадали четыре человека – им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 28 декабря на трассе опрокинулся мусоровоз. По словам свидетелей, авария случилась у села Завьялово. По предварительным данным, пострадавших нет.

Взято отсюда

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