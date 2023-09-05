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Четыре дня дворового футбола открыли на Алтае губернатор Томенко, Роднина и Смертин

ГОРНЯК2201 mins

Они поприветствовали участников фестиваля – девчонок и мальчишек, которые приехали из 32 российских регионов

Фото: Антон Червяков

Знаменитые спортсмены Ирина Роднина и Алексей Смертин вместе с губернатором Виктором Томенко открыли фестиваль по дворовому футболу в Барнауле. Они поприветствовали участников турнира – девчонок и мальчишек, которые приехали из десятков российских регионов. Роднина и Смертин поблагодарили организаторов и отметили развитие спорта в крае.

На мероприятие прибыли футболисты из 32 российских регионов – всего в фестивале принимают участие 460 юных спортсменов. Томенко на открытии выразил надежду, что знакомство с Алтайским краем станет для участников поводом вновь сюда вернуться.

“Я думаю, эти четыре дня большого футбола – для того чтобы время, проведенное в Барнауле и Алтайском крае, запомнилось вам на многие-многие годы и появилось желание сюда возвращаться. Я очень рад, что все мы вместе, что есть возможность передавать российские спортивные традиции от поколения к поколению”, – заявил Томенко.

Президент Всероссийской федерации школьного спорта, знаменитая фигуристка Ирина Роднина отметила, что проведение фестиваля стало доброй традицией, которая привлекает все больше спортсменов. Участие в таких турнирах способствует популяризации спорта среди подростков.

“Главное наше достижение – это не только футбол. Главное, что вы вместе, главное то, что вы растете здоровыми, амбициозными. Ваши результаты – это не только ваши личные победы, это победы нашей страны!” – заявила Роднина.

Председатель краевой федерации футбола, известный экс-футболист Алексей Смертин подчеркнул, что в Алтайском крае поддерживаются сильные футбольные традиции. Стадион Смертина, на котором проходит фестиваль, был построен благодаря поддержке краевых властей. Спортсмен добавил, что регион очень сильно меняется и спортивные объекты появляются не только в крупных городах, но и на сельских территориях.

“Для нас это очень важно – собрать со всей страны ребят, девчонок, которые здесь будут участвовать. Действительно, это футбольный край”, – подчеркнул Смертин.

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