Четырех человек спасли при пожаре в Бийске

По предварительной информации, загорелась стиральная машина

В Бийске спасли людей при пожаре. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инцидент произошел в доме на улице Мухачева.

Возгорание произошло в одной из квартир – его площадь не превысила 2 квадратных метров. По предварительной информации, загорелась стиральная машина.

Из здания спасли четырех человек. Наиболее вероятной причиной инцидента является нарушение правил монтажа электрооборудования.

новости Локтевский



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