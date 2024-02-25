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Четырех человек спасли при пожаре в Бийске

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По предварительной информации, загорелась стиральная машина

Четырех человек спасли при пожаре в Бийске

В Бийске спасли людей при пожаре. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инцидент произошел в доме на улице Мухачева.

Возгорание произошло в одной из квартир – его площадь не превысила 2 квадратных метров. По предварительной информации, загорелась стиральная машина.

Из здания спасли четырех человек. Наиболее вероятной причиной инцидента является нарушение правил монтажа электрооборудования.

новости Локтевский

Источник

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