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Четырехмесячный ребенок насмерть замерз на Алтае — мать оставила его с братом в холодном доме

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Женщина на 4 дня уехала в соседнее село

Четырехмесячный ребенок насмерть замерз на Алтае — мать оставила его с братом в холодном доме

Четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме. Его и 2-летнего брата на 4 дня оставила одних мать, а сама уехала в соседнее село. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Алтай.

По данным ведомства, 31 декабря 2023 года 21-летняя женщина из села Подгорное Майминского района уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания.

— Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей, пришедший проведать семью, обнаружил в доме подозреваемой тело новорожденного мальчика и его замерзающего 2-летнего брата. По предварительным данным, смерть четырехмесячного ребенка наступила из-за переохлаждения, — пояснили в СК.

2-летнего мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней матери детей по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее семья с двумя детьми чуть не замерзла ночью на трассе в Новосибирской области. По дороге у них сломалась машина.

Взято Источник
05.01.2024

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