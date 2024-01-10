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Чиновники приговорили к замерзанию десятки тысяч русских

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Коммунальный коллапс, оставивший в Московской области тысячи квартир без отопления в сильные морозы, пришлось разруливать на самом высоком уровне в экстренном режиме. Как пишет “Царьград”.

В эти новогодние праздники сразу несколько городов Подмосковья столкнулись с коммунальным коллапсом. Тысячи жителей региона остались без отопления в сильные морозы. Лыткарино, Подольск, Климовск – люди здесь оказались в промёрзших квартирах и домах. Причём, несмотря на серьёзность проблемы, к активной работе по устранению аварий на теплосетях приступили не сразу.

Дошло до того, что в решение проблемы пришлось вмешаться президенту Путину. Уже после начались конкретные разборки и чиновники соизволили приняться за работу.

Как позже выяснилось, владельцами некоторых котельных оказались частники. Которые, успешно “слились”, и перестали выходить на связь.  Но виноваты, понятное, дело, не только сами “частники”. Уже известно, что в Подольске Следственный комитет объявил об аресте заместителя главы администрации городского округа, начальника котельной и генерального директора завода, который является её владельцем.

Фото: 24newnews.ru

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Автор: vizitka01

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