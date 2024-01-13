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Число алтайских горных баранов в Сайлюгемском национальном парке увеличилось вдвое за десять лет

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Число алтайских горных баранов в Сайлюгемском национальном парке увеличилось вдвое за десять лет

Специалисты связывают рост количества с эффективной охраной территории.

Источник фото: Сайлюгемский национальный парк

В трансграничной зоне России и Монголии обитает 6921-6981 особь аргали. Это на 732 особи больше, чем в 2021 году, и более чем на 2000 больше, чем в 2017. Учет численности алтайских горных баранов ведётся с 2014 года.

Рост числа особей специалисты Сайлюгемского нацпарка связывают с эффективной охраной территории.

Алтайский горный баран — один из приоритетных редких видов для охраны в России. В нашей стране вид обитает исключительно в приграничных с Монголией районах двух соседних регионов.

А ещё большое число аргали позволяет держаться на хребте Сайлюгема снежным барсам, для которых этот вид копытных здесь — главная добыча. Недавно на хребте отметился новый снежный барс.

Взято отсюда.

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