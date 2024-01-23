Число людей с ожирением выросло в России

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата из сборника «Здравоохранение в России-2023».

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В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Это на 10 % больше, чем в 2021 году — тогда диагноз «ожирение» был поставлен 383 тысячам пациентов. В 2020 году — 372 тысячи случаев.

Ожирение у детей

108 тысяч случаев ожирения выявлено среди детей до 14 лет,

40 тысяч случаев — у подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

В 2022 году нарушения обмена веществ, болезни эндокринной системы, расстройства питания были зафиксированы у 13 миллионов россиян, следует из данных Росстата. В 2020 году — на миллион меньше. При этом россияне стали чаще заниматься спортом. В 2010 году занимающихся спортом граждан было 26,3 миллиона, в 2015 году — 43,5 миллиона, а в 2022 году — 70 миллионов.

Взято отсюда.

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