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Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

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Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

С такой инициативой выступил губернатор региона Виктор Томенко.

Источник фото: unsplash.com

В 2023 году социальную помощь получили 270 тысяч детей. По линии Министерства социальной защиты Алтайского края и Отделения Социального фонда России по региону предоставлялось около 30 видов пособий семьям с детьми, рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина на итоговой коллегии Минсоцзащиты. Это единовременные выплаты при награждении орденом «Родительская слава», присвоении звания «Мать-героиня». Средства выделялись для подготовки детей к школе. Ежемесячные выплаты поступали семьям на третьего или последующего ребенка до трех лет.

Указ Президента России позволит расширить этот перечень. Инициативу Губернатора Виктора Томенко рассмотрят депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. После принятия нового закона Алтайского края, количество многодетных семей, по предварительным прогнозам, в регионе увеличится до 36 тысяч.

Взято отсюда.

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