Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 14

Пострадали больше 100 человек

Кадр: МЧС России

Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 14 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.

“Погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали”, – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 пострадавших.

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря. Президенту Владимиру Путину уже доложили о произошедшем. По его поручению в город для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Минздрава и группа МЧС.

город Горняк



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