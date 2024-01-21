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Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 человек

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Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 человек

Фото: кадр видео Telegram-канала "Народная милиция ДНР"

В российском МИДе заявили, что при атаке использовалось западное вооружение. Россия призвала другие государства осудить удар

Число погибших в результате утреннего обстрела Донецка выросло до 25, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще 20 человек получили ранения, из них двое детей.

Комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений пришелся на оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик.

На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили“, – написал Пушилин и принес соболезнования родным и близким погибших.

МИД России назвал произошедшее “варварским террористическим актом”. Также в ведомстве заявили, что при атаке использовалось западное вооружение. Россия призывает государства и профильные международные структуры осудить удар.

Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям” — добавили в МИДе.

Удар ВСУ по Донецку будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, сообщили в постпредстве России.

Взято отсюда.

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