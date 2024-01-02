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Число погибших при серии землетрясений в японской Исикаве выросло до 30

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Точное количество пострадавших неизвестно, однако исчисляется десятками

Число погибших при серии землетрясений в японской Исикаве выросло до 30

Фото: unsplash.com

В Японии в результате серии мощных землетрясений погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в местных властях.

Больше всего жертв в городе Вадзима в префектуре Исикава – 15 человек. Точное число пострадавших неизвестно, однако исчисляется десятками.

Напомним, что серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда наиболее мощного составила 7,6.

город Горняк

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