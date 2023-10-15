Число погибших в Израиле россиян выросло до 16
Флаг Израиля Фото: pexels.com
В посольстве России сообщили, что восемь граждан Российской Федерации числятся в списках пропавших без вести, еще один находится в заложниках
Число россиян, погибших в результате нападения на Израиль палестинских радикалов из движения ХАМАС, увеличилось до 16, сообщает ТАСС. В списках пропавших без вести числятся восемь граждан РФ.
Кроме того, по меньшей мере один гражданин России находится в заложниках в секторе Газа.
В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений.
Российские дипломаты продолжают следить за обстановкой с авиасообщением в Израиле и рекомендуют всем регулярно уточнять актуальную информацию на профильных ресурсах.
Ранее эксперты рассказали, как действовать российским туристам в Израиле.
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