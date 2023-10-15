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Число погибших в Израиле россиян выросло до 16

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Флаг Израиля Фото: pexels.com

В посольстве России сообщили, что восемь граждан Российской Федерации числятся в списках пропавших без вести, еще один находится в заложниках

Число россиян, погибших в результате нападения на Израиль палестинских радикалов из движения ХАМАС, увеличилось до 16, сообщает ТАСС. В списках пропавших без вести числятся восемь граждан РФ.

Кроме того, по меньшей мере один гражданин России находится в заложниках в секторе Газа.

В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений.

Российские дипломаты продолжают следить за обстановкой с авиасообщением в Израиле и рекомендуют всем регулярно уточнять актуальную информацию на профильных ресурсах.

Ранее эксперты рассказали, как действовать российским туристам в Израиле.

Источник

горняк
горняк22

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