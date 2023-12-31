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Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24

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В городе снова звучит сирена

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24

Фото: pxhere.com

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает Baza.

Среди погибших четыре ребенка.

Также сообщается, что в городе снова звучит сирена, а горожан просят спуститься в убежища.

Ранее в Минобороны заявили о том, что со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. 

Большую часть ракет, по словам представителей министерства, удалось сбить.

новости Локтевский

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