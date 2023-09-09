Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило одну тысячу

Еще свыше 1200 человек пострадали

Фото: соцсети

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 1037, еще 1204 человека пострадали, пишет Al-Arabiya со ссылкой на МВД страны.

Точное число жертв и раненых пока неизвестно. Разборы завалов продолжаются.

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером в пятницу в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько менее сильных толчков.

Президент РФ Владимир Путин выразил королю Марокко Мухаммеду VI соболезнования в связи с катастрофой.

Источник