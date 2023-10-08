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Число пострадавших от обстрелов в Израиле превысило 200 человек

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Флаг Израиля Фото: pexels.com

По меньшей мере 20 человек получили серьезные или критические ранения. Кроме того, подтверждена гибель как минимум шести человек

Число пострадавших в результате обстрелов в Израиле превысило 200 человек, несколько человек погибли, сообщает “РИА Новости”.

По оценкам израильской полиции, в настоящее время в 14 локациях по всей стране действуют 60 террористов ХАМАС.

Ранее газета Yedioth Ahronoth сообщала, что порядка 80 пострадавших доставили в больницу “Сорока” в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады “Аль-Кассам” объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа.

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