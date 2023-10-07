Число пострадавших в Израиле из-за обстрелов превысило 540 человек

По оценке полиции Израиля, сейчас в 14 различных локациях по всей стране действуют около 60 террористов Хамас.

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Число пострадавших в результате обстрелов в Израиле превысило 540 человек. Как сообщает радиостанция Kan, погибли по меньше мере 20 человек.

По оценке полиции Израиля, сейчас в 14 различных локациях по всей стране действуют около 60 террористов Хамас.

Напомним, что рано утром радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Армия обороны Израиля, также известная как ЦАХАЛ, сообщила о проникновении на территорию страны боевиков и “о режиме готовности к войне”.

Позднее Движение Хамас объявило о начале военной операции против Израиля под названием “Наводнение Аль-Акса”. По его словам, в первый удар по позициям и укреплениям израильской армии было использовано свыше 5 тысяч ракет и снарядов.

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