Число проводимых телемедицинских консультаций в Краевой клинической больнице ежегодно увеличивается

В 2023 году проведено 750 телемедицинских консультаций и консилиумов в режиме как off-line, так и on-line, в том числе плановые, неотложные и экстренные. В сравнении с 2020 годом число ТМК возросло втрое.

В 2023 году с ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина» МЗ РФ проведено 330 консультаций, ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М.Сеченова – 75 консультаций , ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ – 58 , что вдвое больше, чем в прошлом году, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» – 32 , ФГБУ НМИЦ колопроктологииим. А.Н. Рыжих – 28 , ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ Павлова» – 27 , ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ – 20 , ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина – 18 , ФГБУ НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко – 11 , ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой – 10 консультаций, а также с другими центрами.

Врачи Краевой клинической больницы в сложных случаях консультировались с коллегами из ведущих Федеральных центров, таких как ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России. Было проведено 49 консилиумов в режиме реального времени.

За прошедший год после проведенных телеконсультаций более 158 больных были направлены на лечение в Федеральные центры.

Телемедицинские консультации в Краевой клинической больнице осуществляются не только для врачей и пациентов учреждения, но и для врачей и пациентов всех медицинских организаций Алтайского края.

Специалистами ККБ проводятся телеконсультации и телеконсилиумы с врачами центральных районных больниц с целью уточнения диагноза, определения тактики ведения больного, для решения вопроса о возможности или необходимости госпитализации в Краевую клиническую больницу. С 2021 года число ТМК с районными больницами увеличилось со 170 до более 1200 в 2023 году .

В разрезе профилей ТМК наиболее востребованы пульмонологические, гематологические, ревматологические, кардиологические, эндокринологические и инфекционные (covid-19). Так в 2023 с ККБ были проведены ТМК по профилям: гематология – 270, инфекционные болезни (covid-19) – 150, пульмонология – 130, неврология – 125, нефрология – 103, ревматология – 91, эндокринология – 90, гастроэнтерология – 80, сосудистая хирургия – 62, кардиология – 51, нейрохирургия – 42, урология – 34, хирургия – 32, медицинская реабилитация – 12.

За прошедший год наиболее часто обращались с запросами на проведение ТМК медицинские организации: КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» – 45, КГБУЗ « Городская больница № 10, г.Барнаул» – 35, КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» – 27, КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» – 22, КГБУЗ «Каменская МБ» – 20, КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» – 18, КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск» – 16, КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» – 15, КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ» – 14, КГБУЗ «Курьинская ЦРБ» – 13, КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ» – 12.

Краевая клиническая больница также предоставляет свою площадку для проведения ТМК коллегам из других учреждений здравоохранения, пока не успевших подключиться к федеральному телемедицинскому сервису.

Взято отсюда.

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