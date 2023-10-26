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“Чистый четверг” пройдет в Барнауле 26 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В мероприятии поучаствуют больше восьми тысяч человек

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 26 октября в рамках месячника осенней саночистки пройдет завершающий “чистый четверг”, сообщили в мэрии.

“Во всех районах пройдут экологические акции, в ходе которых будут убраны общественные территории, участки, прилегающие к жилым домам, социальные объекты, а также другие места, где необходим сбор мусора”, – отметили в пресс-службе.

В мероприятии поучаствуют больше восьми тысяч человек и задействуют свыше 40 единиц техники. Всего планируется вывезти порядка 60 машин с мусором.

горняк

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