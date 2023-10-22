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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Ольга окончила юрфак, встретила будущего мужа, тоже студента-юриста. Он из обрусевших немцев, так что переезд в Германию в начале нулевых казался логичным. В Германии Ольга прожила 20 лет, а теперь вернулась на Родину. Пишет Царьград.

Её возвращение может удивить обывателей, ведь у Ольги в Германии был налаженный быт, работа, комфортное жильё, где у каждого из четверых детей – своя комната.

А сейчас Ольга живёт в однушке в Балашихе с четырьмя детьми, четырьмя кошками и собакой. Но семья… счастлива. Да, счастлива.

Ольга признаётся: она никогда не чувствовала себя “своей” в Германии. И знала, что однажды покинет ФРГ. Детям она прививала любовь к России: на Родину своей мамы они все вместе ездили по четыре раза в год.

А потом – 2013 год.

Тогда в Германии разрешили однополые браки. А в России – наоборот, запретили пропаганду ЛГБТ*. Сразу немецкое ТВ начало зудеть, что в России нет свободы. В Германии, дескать, очень демократичное общество, а в жизни это главное. С теми, кто так не считает, нужно нещадно бороться. Они даже не замечали, что вот это-то как раз и несвобода, – вспоминает Ольга.

А потом – 2020 год. Пандемия.

Тогда весь мир начал носить маски. Но у немцев это приняло гипертрофированный вид. Вдруг и в учителях, и в одноклассниках Даши (старшей дочери) проявилась вот эта немецкая любовь ходить строем, приказывать, наказывать. И ещё нетерпимость к инакомыслию. Это на фашизм было похоже, честное слово, – говорит Ольга.

Старшая дочь Даша, которая родилась и выросла в Германии, приходила домой и говорила маме: “Я хочу домой. В Россию”.

И наконец, 2022 год. СВО. Русофобия в Германии зашкалила. Родителям царапали машины, самим детям устраивали бойкот. Запрещали говорить по-русски даже на переменах.

Жить в “процветающей” Германии стало невозможно. И Ольга вместе с детьми вернулась в Россию, чему не нарадуется.

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Царьград продолжает настаивать, что специальная терминология в виде “ЛГБТ”, “трансгендеры” или “геи” не нужна. Подобные вещи следует называть своими именами. Речь идёт об извращениях.

Фото: VICTOR LISITSIN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк