«Читать и писать не умею». На Алтае полицейские поймали пьяного «безграмотного» водителя

В Заринске пьяный водитель пытался разными способами избежать наказания

Водителя задержали после погони

Казалось бы, в нашей стране почти 100 лет назад была полностью ликвидирована безграмотность, но оказалось, что есть еще люди, не владеющие письмом в Алтайском крае. Именно так объяснил свое нежелание подписывать протокол пойманный полицией пьяный водитель в Заринске. Подробности «Комсомолке» рассказали в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

История произошла в Заринске. Патруль ДПС преследовал автомобиль Hyundai Solaris. Скрыться от полицейских водителю не удавалось, но он решил применил хитрый маневр: остановился у гаражей, откинулся на спинку сидения и претворился спящим. Вот только было несколько «но», которые его выдали.

– Водитель не выключил фары и не заглушил двигатель после остановки. Кроме этого, погоню за ним сняла камера видеофиксации в патрульной машине, – сообщили в управлении.

На месте сотрудники ДПС составили на мужчину протокол об административном правонарушении. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, которые выдавало стойкое амбре, но проходить освидетельствование он отказался. Подписывать протокол мужчина тоже не стал. Позже в суде он объявил, что не умеет читать и писать.

– Во время судебного заседания было доказано, что водитель на самом деле притворяется, он умеет и читать, и писать, – сообщили в управлении.

Также во время судебного заседания мужчина пояснил, что никуда не ехал на машине, а спокойно спал в салоне. Адвокат просил прекратить дело, так как его подзащитный участником дорожного движения не был.

Однако мировой судья пришел к выводу, что мужчина все же совершил административное правонарушение по ч. 1 ст.12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В итоге водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Происшествие случилось ночью 7 июля

Взято отсюда

20.03.2024