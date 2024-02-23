Победителем голосования на наиболее яркий образ в духе популярного сериала оказался Заринск, второе место досталось Бийску, третье – Барнаулу

Заринск, представший в образе героя сериала “Слово пацана”, оказался победителем голосования, проводившегося на сайте “Толк”.

Напомним, наша редакция при помощи нейросети решила представить, какими бы были герои сериала, если бы их играли не актеры, а города Алтайского края.

Читателям “Толка” было предложено выбрать наиболее запоминающийся и интересный образ.

В итоге победителем голосования оказался Заринск (с результатом 19,4% голосов). Второе место досталось Бийску (16,7% голосов), третье место – у Барнаула (13,9%) голосов.

А вот четвертое место поделили между собой Камень-на-Оби и Рубцовск. В их пользу высказались по 11,1% проголосовавших. Остальные города Алтайского края набрали значительно меньше голосов.

Взято отсюда