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Членство Паралимпийского комитета России в МПК хотят приостановить навсегда

ГОРНЯК2201 mins

Осенью 2022 года за российской организацией оставили лишь одно право – платить членский взнос

Фото: pxhere.com

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил о том, что членство организации в Международном паралимпийском комитете хотят приостановить навсегда. Его слова передают “Известия”.

На заседании коллегии Минспорта он сказал, что на повторной генассамблее МПК будет решаться вопрос о постоянном исключении ПКР.

Рожков напомнил, что в 2022 году за ПКР оставили только одно право – платить в МПК членские взносы. При этом позднее российской организации удалось отменить решение, благодаря чему спортсмены смогли набрать баллы для отбора на Олимпийские игры в Париже.

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