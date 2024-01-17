реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что будет, если помыть телевизор водой – важные моменты, чтобы экран оставался чистым

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

17 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Грязные разводы и пятна на экране не дают в полной мере получить удовольствие от просмотра фильмов и передач. Без сомнения, дисплей необходимо содержать в чистоте. Для этого есть специальные средства, предназначенные именно для телевизора: набор «жидкость плюс салфетка» выручит, когда надо протереть грязный экран. Пишет Теперь Внимание!

Но что же делать, если соответствующего средства нет? Или просто не хочется тратить на него деньги? Ничего страшного не произойдет, если вы решите вымыть телевизор обычной водой. 

Только будьте осторожны: не заливайте его водой. Для начала надо осторожно протереть экран сухой метелкой — это поможет удалить накопившуюся пыль. Затем салфеткой из микрофибры, смоченной в воде и хорошо отжатой, следует протереть экран круговыми движениями. 

В завершение пройдитесь по поверхности сухой мягкой салфеткой. Подождите, пока экран полностью просохнет, и только после этого включайте телевизор: он будет абсолютно чистым. По материалам «Белновости».

Фото: cottonbro studio/pexels.com

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Минсельхоз: Экспорт российской баранины за 2023 год вырос в 10 раз

17.01.2024

 Новости

Школьник из Челябинской области получил обморожение носа, пока ждал автобус

17.01.2024

 Новости

«Автостат»: Lada Niva Travel за год подорожала на 20%

17.01.2024

 Новости

Актриса Саша Бортич выложила неудачный снимок

17.01.2024

 Новости

Губернатор Старовойт: дрон ВСУ повредил дом в Суджанском районе

17.01.2024

 Новости

На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом

17.01.2024

 Новости

В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

17.01.2024

 Новости

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

17.01.2024

 Новости

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске