Что будет, если помыть телевизор водой – важные моменты, чтобы экран оставался чистым

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17 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Грязные разводы и пятна на экране не дают в полной мере получить удовольствие от просмотра фильмов и передач. Без сомнения, дисплей необходимо содержать в чистоте. Для этого есть специальные средства, предназначенные именно для телевизора: набор «жидкость плюс салфетка» выручит, когда надо протереть грязный экран. Пишет Теперь Внимание!

Но что же делать, если соответствующего средства нет? Или просто не хочется тратить на него деньги? Ничего страшного не произойдет, если вы решите вымыть телевизор обычной водой.

Только будьте осторожны: не заливайте его водой. Для начала надо осторожно протереть экран сухой метелкой — это поможет удалить накопившуюся пыль. Затем салфеткой из микрофибры, смоченной в воде и хорошо отжатой, следует протереть экран круговыми движениями.

В завершение пройдитесь по поверхности сухой мягкой салфеткой. Подождите, пока экран полностью просохнет, и только после этого включайте телевизор: он будет абсолютно чистым. По материалам «Белновости».

Фото: cottonbro studio/pexels.com

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Автор: glavred

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Горняк22