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Что будет с деньгами, которые должны были пойти на запуск салюта на площади Сахарова

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Контракт на 300 тысяч рублей за организацию главного новогоднего салюта разыграли еще в ноябре

Что будет с деньгами, которые должны были пойти на запуск салюта на площади Сахарова

Фото: unsplash.com

В Барнауле на Новый год на площади Сахарова должен был прогреметь большой праздничный фейерверк – тендер на 300 тысяч рублей по его проведению был разыгран на сайте госзакупок в конце ноября. Однако 22 декабря вслед за другими городами мэрия Барнаула приняла решение отказаться от этого красочного представления. Теперь многие задаются вопросом: что будет с бюджетными средствами, которые должны были пойти на главный городской фейерверк. В ситуации разбирался amic.ru.

Что будет с деньгами, которые должны были пойти на салют

Бюджетные деньги, которые должны были пойти на запуск салюта на площади Сахарова, а также фейерверки в других районах города, останутся в казне муниципалитета, сообщил amic.ru юрист Андрей Сорокин. Эксперт объясняет, что все крупные аукционы с администрациями разыгрываются в соответствии с ФЗ № 44 “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Этот закон позволяет расторгнуть договор до момента оказания услуг в одностороннем порядке. В данном случае – по инициативе администрации города Барнаула.

“Так как никакие услуги не были оказаны, то и никаких выплат победителям этих аукционов не будет. Их мэрия должна была перечислить уже по факту запуска салюта. Предварительное авансирование по контракту тоже не предусмотрено – то есть из бюджета города не потрачено ни копейки”, – объясняет юрист.

В районах Алтайского края, где стоимость салютов или спецэффектов не превышала 50 тысяч рублей, договоры с пиротехническими организациями в соответствии с ФЗ № 223 заключались напрямую без участия в тендерах. Закон это позволяет, отмечает Сорокин.

Куда направят деньги, которые должны были пойти на фейерверк?

Ответа на этот вопрос у нас нет. В городской администрации пока не смогли прокомментировать, куда именно направят высвободившиеся средства.

Другие регионы сообщали, что направят эти деньги для поддержки наших бойцов в зоне СВО.

новости Алтайский

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