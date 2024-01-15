Со слов певицы, у нее с Барнаулом — любовь

После фан-встречи в Барнауле Ольга Бузова записала небольшое видеообращение к горожанам. Певица поблагодарила поклонников за теплый прием, и сказала, что у нее с Барнаулом — любовь, но не запомнила, как правильно произносится название торгового центра, где проходила ее фан-встреча.

— Барнаул, в который раз убеждаюсь, что у нас с вами — любовь на века. Что сегодня было в торговом центре «Джелакси». Сколько вас, какие вы красивые. Спасибо каждому, кто уделил мне сегодня время, — рассказала певица в социальных сетях.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: buzova86

Фан-встреча Ольги Бузовой прошла в ТЦ «Галактика» 14 января. Желающих посмотреть на звезду было так много, что заняты оказались даже эскалаторы. Видео со встречи ранее публиковал NGS22.RU.

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15.01.2024