Что дарить женщинам на 8 марта: подарки, за которые не стыдно

Список идей для тех, кто ломает голову над тем, что подарить на 8 марта любимым женщинам, подругам и коллегам

Подарки для уюта и комфорта

Свечи, подсвечники, тканевые салфетки, ароматизаторы для дома, интересная посуда – приятные презенты коллегам и приятельницам.

Блокнот достигатора

Стильный блокнот с правильным наполнением подойдет коллеге, которая стремится сделать карьеру. Не забудьте приложить к нему шоколадку и цветы!

Подарочный набор из сладостей и цветов

Классический презент для подруги, мамы, тещи или коллеги. Красиво упакованные наборы или букеты из такого ассорти оставят приятные впечатления.

Набор кистей для макияжа

Определиться с подходящей косметикой сложно – это вопрос щепетильный и в нем легко ошибиться, а вот выбрать набор кистей “на все случаи жизни” вам легко поможет консультант в магазине.

Сертификат

Сертификат – универсальный подарок, нужно только проявить внимание к одариваемой персоне. Отметьте для себя, какой магазин женщина посещает часто и с удовольствием. Это связано с красотой, с хобби, с домом? А может, она только мечтает там что-нибудь приобрести? Смело покупайте его сертификат!

Набор постельного белья

Выбирать постельное белье нужно из качественных натуральных тканей: лен, перкаль, египетский хлопок, ситец, поплин, жаккард, сатин.

Фен-стайлер или щетка-фен

Средства для укладки волос мало кого оставляют равнодушными. Зато с таким подарком погода в доме станет еще лучше!

Абонемент в бассейн

Не путать с абонементом в спортзал! Дарить его можно только если вы точно знаете, что женщина мечтает о таком абонементе и знаете, в какой спортзал она хотела бы ходить. В противном случае, праздничный подарок может оказаться намеком на то, что даме пора похудеть и испортит настроение.

Релакс-процедуры

Спа-центр или отличная баня с подружками – вполне подойдут. Не путайте релакс с процедурами красоты! Как и в случае с абонементом в спортзал, дарить процедуры красоты можно только будучи уверенным в том, что женщина решила, что они ей нужны и определилась какие и в каком салоне она хотела бы пройти. Иначе есть риск прослыть хамом.

Творческие курсы

Заметили, что девушка интересуется каким-либо творческим направлением? Смело дарите обучающие курсы!

Парфюм

Чтобы дарить парфюм, нужно точно знать вкусы получательницы подарка, иначе ваш презент может стать для нее раздражителем.

Умная колонка

Устройство подключается к ноутбуку или телефону и управляется голосом. А если оно со встроенным микрофоном, то можно дистанционно отвечать на телефонные звонки.

Ювелирное украшение

Да-да, никто не отменял классику! Побеспокойтесь заранее узнать, какой металл предпочитает ваша спутница – золото или серебро. Ни в коем случае не дарите кольцо, если вы не планируете делать предложение или уже не женаты на получательнице презента! Ограничьтесь сережками, кулоном, браслетом или другой ювелирной вещицей.

погода , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда