Что делать, если Новый год на носу, а праздничного настроения нет?

Amic.ru собрал пять способов получить новогоднее настроение прямо перед Новым годом

Новогодняя елка / Фото: amic.ru

До Нового года осталось всего два дня. У многих уже появилось новогоднее настроение и они с нетерпением ждут праздника. Однако у других людей никакого настроения нет и они очень хотят его получить. Специально для них amic.ru собрал пять способов, как получить новогоднее настроение прямо перед Новым годом.

1) Украсьте дом:

попробуйте украсить дом новыми или старыми украшениями;

создайте праздничную атмосферу с помощью гирлянд, елочных игрушек и мишуры;

зажгите свечи или огоньки, чтобы создать уют и тепло;

положите подарки под елку, чтобы появилось настроение дарить и получать их;

делайте все это под новогоднюю музыку и песни, чтобы создать праздничное сопровождение.

2) Приготовьте вкусные блюда:

запланируйте новогодний ужин и приготовьте блюда, которые вас радуют;

попробуйте приготовить традиционные новогодние угощения – например, салат оливье;

экспериментируйте с новыми рецептами и создайте свой новогодний кулинарный шедевр;

готовка, запахи салатов и мандаринов, наполняющие дом, помогут создать атмосферу праздника;

подумайте о декоре стола, чтобы он был ярким и праздничным.

3) Посмотрите новогодние фильмы и мультфильмы:

соберитесь с семьей или друзьями и посмотрите новогодние фильмы и мультфильмы, которые наполняют дом атмосферой праздника и вдохновляют на волшебство;

это может быть классика жанра, такая как “Ирония Судьбы, или С легким паром” или “Один дома”, и менее известные фильмы;

создайте атмосферу кинотеатра: подготовьте попкорн, горячий шоколад или глинтвейн;

расслабьтесь и наслаждайтесь фильмами, улучшая свое настроение.

4) Проведите время на свежем воздухе:

вне зависимости от погоды, прогулки на свежем воздухе способствуют поднятию настроения;

идите на прогулку в парк, где можно увидеть рождественские елки и украшения;

попробуйте слепить снеговика или подурачиться – например, поиграть с друзьями в снежки;

помните, что даже короткая прогулка может помочь создать новогоднее настроение.

5) Займитесь благотворительностью:

подумайте о тех, кто может находиться в более сложных условиях во время праздников. Пожертвуйте вещи, еду или средства нуждающимся;

участвуйте в благотворительных акциях или помогайте волонтерским организациям;

делая добрые дела, вы создаете новогоднее настроение себе и приносите радость другим;

не забудьте поздравить близких и друзей с Новым годом и поделиться с ними теплыми словами.

Возможно, эти способы помогут вам и вашей семье ощутить настоящее новогоднее волшебство и создать теплую и радостную атмосферу в день перед Новым годом. Не забудьте поделиться своим настроением с близкими, ведь веселье и радость в этот праздничный момент – это самое ценное.

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