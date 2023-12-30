Что делать, если Новый год на носу, а праздничного настроения нет?

Amic.ru собрал пять способов получить новогоднее настроение прямо перед Новым годом
Новогодняя елка / Фото: amic.ru
До Нового года осталось всего два дня. У многих уже появилось новогоднее настроение и они с нетерпением ждут праздника. Однако у других людей никакого настроения нет и они очень хотят его получить. Специально для них amic.ru собрал пять способов, как получить новогоднее настроение прямо перед Новым годом.
1) Украсьте дом:
-
попробуйте украсить дом новыми или старыми украшениями;
-
создайте праздничную атмосферу с помощью гирлянд, елочных игрушек и мишуры;
-
зажгите свечи или огоньки, чтобы создать уют и тепло;
-
положите подарки под елку, чтобы появилось настроение дарить и получать их;
-
делайте все это под новогоднюю музыку и песни, чтобы создать праздничное сопровождение.
2) Приготовьте вкусные блюда:
-
запланируйте новогодний ужин и приготовьте блюда, которые вас радуют;
-
попробуйте приготовить традиционные новогодние угощения – например, салат оливье;
-
экспериментируйте с новыми рецептами и создайте свой новогодний кулинарный шедевр;
-
готовка, запахи салатов и мандаринов, наполняющие дом, помогут создать атмосферу праздника;
-
подумайте о декоре стола, чтобы он был ярким и праздничным.
3) Посмотрите новогодние фильмы и мультфильмы:
-
соберитесь с семьей или друзьями и посмотрите новогодние фильмы и мультфильмы, которые наполняют дом атмосферой праздника и вдохновляют на волшебство;
-
это может быть классика жанра, такая как “Ирония Судьбы, или С легким паром” или “Один дома”, и менее известные фильмы;
-
создайте атмосферу кинотеатра: подготовьте попкорн, горячий шоколад или глинтвейн;
-
расслабьтесь и наслаждайтесь фильмами, улучшая свое настроение.
4) Проведите время на свежем воздухе:
-
вне зависимости от погоды, прогулки на свежем воздухе способствуют поднятию настроения;
-
идите на прогулку в парк, где можно увидеть рождественские елки и украшения;
-
попробуйте слепить снеговика или подурачиться – например, поиграть с друзьями в снежки;
-
помните, что даже короткая прогулка может помочь создать новогоднее настроение.
5) Займитесь благотворительностью:
-
подумайте о тех, кто может находиться в более сложных условиях во время праздников. Пожертвуйте вещи, еду или средства нуждающимся;
-
участвуйте в благотворительных акциях или помогайте волонтерским организациям;
-
делая добрые дела, вы создаете новогоднее настроение себе и приносите радость другим;
-
не забудьте поздравить близких и друзей с Новым годом и поделиться с ними теплыми словами.
Возможно, эти способы помогут вам и вашей семье ощутить настоящее новогоднее волшебство и создать теплую и радостную атмосферу в день перед Новым годом. Не забудьте поделиться своим настроением с близкими, ведь веселье и радость в этот праздничный момент – это самое ценное.
новости горняк
Источник