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Что делать, если отравились в ресторане

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Что делать, если отравились в ресторане

К сожалению, в последнее время участились случаи отравлений в местах общественного питания. Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали, что нужно делать в таких ситуациях.

Конечно, в первую очередь необходимо срочно обратиться к врачу для получения медицинского заключения. Это нужно как для оказания помощи, так и в целях сбора доказательств. Требуется доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане.⠀

В обязательном порядке сохраняйте чек из ресторана, либо, если чек не сохранился, но Вы оплачивали счет карточкой, выписку по банковскому счету. Также желательно найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить доводы. Напишите претензию владельцу ресторана. К претензии приложите копию чека и медицинского заключения.

В претензии Вы можете заявить требования:

  • о возврате стоимости ужина,
  • о компенсации стоимости лечения,
  • в случае длительного больничного, компенсацию утраченного заработка.

    • Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд. Кроме заявления в суд, Вы также вправе обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора.

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