Что делать, если в аэропорту потеряли ваш багаж

Если на багажной ленте в аэропорту вы не нашли свой чемодан, то сразу необходимо предпринять ряд мер.

Как пишет сайт Объясняем.РФ, сразу же необходимо обратитесь в службу розыска. Там вас попросят написать заявление, в котором нужно указать: номер багажной квитанции, номер рейса, страну вылета, контактный номер телефона и адрес.

А также надо будет подробно описать внешний вид чемодана. Чем подробнее вы это сделаете, тем проще будет его искать.

Представитель компании отправит запрос в аэропорт, из которого вы прилетели, и в другие авиагавани, куда ошибочно могли доставить чемодан.

Если багаж нашли, авиакомпания бесплатно привезёт его в аэропорт или по адресу, который укажете в заявлении.

Если чемодан не нашли в течение 21 дня, можете потребовать компенсацию, в том числе морального вреда. Точную сумму установит суд.

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Взято отсюда.

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