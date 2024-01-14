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Что делать, если вам подарили собаку

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Что делать, если вам подарили собаку

Некоторые люди считают отличной идеей подарить на праздник щенка. Однако далеко не все обрадуются такому подарку.

Если подарок стал для вас неожиданностью, то важно взвесить все «за» и «против». Изучите породу питомца, подумайте, сможете ли вы нести за него ответственность, воспитывать, ежедневно выгуливать, проводить с ним большое количество времени. Позволяет ли ваш образ жизни и ваше материальное состояние владеть собакой. Если на эти вопросы вы ответили положительно, то следующий шаг – это научиться жить вместе с собакой и ухаживать за ней.

Но если вы не готовы взять на себя ответственность, важно позаботиться о судьбе питомца. В первую очередь поговорите с человеком, который подарил вам собаку: уточните возможность вернуть питомца заводчику или оставить его у дарящего. Попробуйте пристроить питомца вашим родным или друзьям.

Можно разместить объявления в породных группах и формах, посвященной вашей породе. Расскажите о собаке в своих социальных сетях, используйте все возможности пристройства.

Почему не нужно дарить собак

Дело в том, что собака – это не вещь и не игрушка, которую стоит дарить. Если вы когда-то случайно услышали от человека, что он хочет питомца, это совершенно не значит, что сейчас он готов нести ответственность за живое существо.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, прежде, чем преподнести щенка в качестве подарка, важно обсудить этот вопрос с будущим собаководом, в этом вопросе сюрпризы стоит убрать в сторону. Человек должен самостоятельно решить, какая именно порода ему подходит. Неподходящая порода или в целом не готовность к собаке в доме, может стать источником больших проблем для хозяина.

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Взято отсюда.

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