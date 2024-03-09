У вас будет целых семь дней, чтобы их применить

9 марта 2024, 12:0089Написать комментарий

Масленичная неделя, которая начнется через пару дней, щедра на веселье и запах аппетитных блинов. Но этот праздник можно прожить еще и с пользой, привлекая к себе удачу и богатство. Как? Сейчас расскажем вам несколько способов:

Способ № 1

Многие ритуалы связаны с блинами. Когда готовите тесто для блинов, киньте в него монетку номиналом 5 или 10 рублей. Блины из этого теста нужно съесть, пока они не остыли, а ее саму пожертвовать на доброе дело в течение суток. Когда испечете первый блин, возьмите его чистыми руками и произнесите: «Сударыня Масленица, смотри, как я тебя уважаю. Чистыми ручками блинок отрываю, в роток отправляю. И ты меня уважь — мой год деньгами подмажь». Не забудьте отдать первый блин неимущим на помин души усопших родственников.

Блинами нужно угощать всех знакомых и близких. Кто в масленичную неделю будет щедр, у того весь год деньги не переведутся. Со знакомых можно взять по мелкой монете со словами: «Копейка мала соринка, да рубль бережет», — после чего собрать все монеты в мешочек и поставить где-нибудь в доме (но не в спальне). Такой обряд привлечет много денег в течение года.

Способ № 2

В среду нужно печь блины с разными начинками, приговаривая: «Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, жёлтый и ровный, как монетка. Лакомство в блинок заверну — достаток в дом привлеку. Так!».

Способ № 3

В четверг, когда будете замешивать тесто для новых блинов, поставьте посуду, в которой будете готовить, на пять монет и произнесите: «Блины для угощения готовлю, на монетах золотых настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. От беды да бедности блинами всех угощу. Я им по блину — а мне золоту деньгу. Так!».

Способ № 4

В субботу смотрите, насколько пористым получились блины. Чем больше дырочек, тем большее богатство ждет вас в году. А в воскресенье, которое называют Прощеным, угостите знакомых блинами, попросите прощения за прошлые обиды и сами дайте им по монетке. Деньги вернутся к вам в приумноженном виде.

Способ № 5

Гуляя по масленичным ярмаркам, смотрите под ноги: если найдете монетку, заберите ее со словами: «Монету на пути своем нашел (нашла) — мне монетка процветание и богатство принесла, а бывшему хозяину награду. Сколько людей на Масленице — столько и в кошельке теперь денег водиться будет. Так». Есть и другой вариант: «Монету на пути своем нашел, не украл, силой не отнял. Принесет мне монетка процветание, а бывшему хозяину награду. Сколько людей на гуляньях было, столько и в кошелке денег теперь водиться будет». Найденную монету нельзя тратить ни на что весь год, тогда она принесет достаток. А на следующую Масленицу отнесите ее туда, где нашли, и бросьте на землю.

Способ № 6

На площади, где проходят гуляния, рассыпьте рис, гречку и пшено, проговаривая: «Без крупы кашу не сваришь, без нее сыт не будешь. Свою крупу рассыпаю, удачу каждому привлекаю. Кто на зерно наступит, своей удачей со мной поделится, да и у него не убудет, а только прибавится».

Способ № 7

Чтобы не тащить весь год старые проблемы, разведите костер (соблюдая нормы пожарной безопасности) и сожгите в нем старые и ненужные вещи, предварительно поблагодарив каждую за долгую службу. Бросая вещи в огонь, проговаривайте: «Всё старье сжигаю — новое добро наживаю. Как костер прогорит, так бедность от меня убежит. Масленицу встречаю, богатство в дом приглашаю». Старье можно кидать и в костер под масленичным чучелом в последний день Масленицы. В таком случае нужно приговаривать: «Масленицу встречаю, зиму студеную провожаю. Чучело сгорает, беды уносит, печали разгоняет. Зерном от зимы откуплюсь, своим благом с ней поделюсь. Пусть уходит, меня простив, а ко мне счастьем и удачей возвращается».

Способ № 8

Напоследок поделимся самым действенным обрядом. Богатство приходит к тому, кто усердно и с умом работает. Без этого обряда не работают многие другие. Как бы обыденно ни звучал этот способ, у него есть свой плюс: приговаривать в процессе ничего не нужно. А еще — правду говорят, что в праздники нельзя затворничать. Но это применимо и к остальным дням календаря. Быть компанейским и оптимистичным человеком — тоже своего рода обряд. И иногда он лучше других приносит богатство.

Взято Источник

09.03.2024