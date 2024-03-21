Блокировка. Замок. Счет Фото: pixabay.com

В случае, если корпорации Apple и Google заблокируют в России смартфоны, россияне смогут перейти на китайские бренды. Однако сделать это в настоящее время крайне проблематично

В случае если международные корпорации заблокируют российские смартфоны на базе Android и iPhone, граждане РФ смогут перейти на китайские бренды. Об этом URA.RU заявил эксперт по гаджетам, видеоблогер Wylsacom (Валентин Петухов).

У Apple и Google действительно есть техническая возможность заблокировать свои смартфоны на территории России. Если корпорации отключат все свои смартфоны в России, гаджеты превратятся в “кирпичи”. По мнению Роскачества, компаниям Apple и Google невыгоден такой ход, в том числе из-за огромного репутационного ущерба.

“Единственная альтернатива (если заблокируют iOS и Google) – это смартфоны на операционных системах без сервисов Google, если мы говорим про Android. То, что продают сейчас Huawei и другие китайские бренды”, – сказал Wylsacom.

Он уточнил, что такие устройства сейчас реализуются исключительно для внутреннего рынка Китая и в Россию попадают скорее как “серые”. Официально в современных реалиях россиянам их не купить.

“По параллельному импорту их не возят. Но если у кого-то есть страх потери доступа к телефону, то такое устройство можно купить. Это будет самый защищенный вариант смартфона. Как правило, это флагманские или редкие устройства, или, у китайских брендов есть такая политика, местная версия, сначала они выпускают ее для внутреннего использования, а через несколько месяцев глобальную. Та уже идет с сервисом Google и она дороже”, – уточнил Валентин Петухов.

По словам Wylsacom, единственный способ спасти свой гаджет в случае блокировки Ios и Google в России – лишить смартфон доступа в интернет.

“Для отключения смартфонов нужен интернет. Единственный способ оставить телефон в рабочем состоянии – это вынуть из него сим-карту и отключить Wi-Fi. Это поможет сохранить данные, но полезность такого смартфона будет крайне мала”.

Блогер Wylsacom добавил, что в случае блокировки iOS и Google в России за превращенные в “кирпичи” смартфоны потребителю никто не возместит убытки. Но успокоил:

“С точки зрения логики рынка, блокировать ничего, скорее всего, никто не будет. Может быть, только в крайнем случае. Потому что кроме России, все эти компании продают свои устройства по всему миру. Это будет хороший сигнал, в том числе китайскому рынку и многим другим. Если компании не гарантируют работу смартфонов, тогда зачем их покупать”.

Взято отсюда