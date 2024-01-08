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Что делать с новогодней ёлкой после праздников

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Что делать с новогодней ёлкой после праздников

Дерево можно не просто выбросить, а подарить ему вторую «жизнь».

Источник фото: Катунь 24

После новогодних праздников живую ель можно не просто выбросить, а применить с пользой для себя и экологии. Как лучше всего поступить с деревом, рассказала биолог, почетный профессор Алтайского госуниверситета Татьяна Терехина .

1. Оздоровление

Можно измельчить веточки с хвоей и использовать в течение всего года для полезных ванн и ингаляций. Для этого их нужно заварить кипятком, остудить и процедить. Любители бани могут добавить несколько веточек в веник, также предварительно запарив.

2. Для растений на даче

Большие лапы хорошо подойдут в качестве укрывного материала для грядок и растений, которые плохо переносят морозы и ветер. В измельченном виде деревья можно применять для мульчирования, например, на грядках земляники.

3. Корм для животных

Барнаульский зоопарк ежегодно принимает отслужившие елки для корма копытных животных, а стволы используют как когтеточки для диких кошек.

4. Сдайте дерево на переработку

После переработки из древесины изготовят плиты для отделки помещений. В этом году году пункты сбора будут работать в Барнауле 20 января с 11:00 до 12:30 по пяти адресам: Площадь Октября («Зеленый сквер»); ТРЦ «Гулливер Парк»; Балтийская, 53; Площадь Народная; ТРЦ «ОГНИ».

Взято отсюда.

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