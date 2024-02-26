Бродячие собаки Фото: Виталий Барабаш

Узнав о подготовке соответствующего законопроекта в АКЗС, сторонники гуманного обращения с безнадзорными животными обратились за помощью к губернатору

Проблема бродячих собак в Алтайском крае вновь получила общественный резонанс. Зоозащитники направили как минимум два обращения на имя губернатора региона Виктора Томенко. Сторонники гуманного обращения с бездомными животными уверены: в краевом Заксобрании уже готов законопроект, который разрешит их умерщвление, как это уже произошло в нескольких регионах страны.

“Собака только гавкнет, уже все в истерике”

Свою однозначную позицию по поводу необходимости гуманного обращения с бездомными животными выразила “Толку” один из авторов текста обращения к Виктору Томенко жительница Барнаула Тамара Иордан:

Взято отсюда