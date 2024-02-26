реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Что делать? В Алтайском крае вновь разгорелась дискуссия о судьбе бездомных животных

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Что делать? В Алтайском крае вновь разгорелась дискуссия о судьбе бездомных животных

Бродячие собаки Фото: Виталий Барабаш

Узнав о подготовке соответствующего законопроекта в АКЗС, сторонники гуманного обращения с безнадзорными животными обратились за помощью к губернатору

Проблема бродячих собак в Алтайском крае вновь получила общественный резонанс. Зоозащитники направили как минимум два обращения на имя губернатора региона Виктора Томенко. Сторонники гуманного обращения с бездомными животными уверены: в краевом Заксобрании уже готов законопроект, который разрешит их умерщвление, как это уже произошло в нескольких регионах страны.

“Собака только гавкнет, уже все в истерике”

Свою однозначную позицию по поводу необходимости гуманного обращения с бездомными животными выразила “Толку” один из авторов текста обращения к Виктору Томенко жительница Барнаула Тамара Иордан:

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Аномально теплая погода накроет Россию. Но частично

Аномально теплая погода накроет Россию. Но частично

Потепление Фото: pixabay.com В некоторые регионы на севере страны наряду…

Узнать больше
Стало известно, когда в Алтайский край придет потепление до 0 градусов

Стало известно, когда в Алтайский край придет потепление до 0 градусов

Обь. Барнаул. Весна Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Жителей края в следующие…

Узнать больше
Дорожная служба проводит очистку и посыпку тротуаров

Дорожная служба проводит очистку и посыпку тротуаров

Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp