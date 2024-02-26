Что “душитель жены” Константин Падун сказал в последнем слове в барнаульском суде

Константин Падун выступил в суде с последним словом 26 февраля. В этот же день ему вынесут приговор

Константин Падун в суде 26 февраля / Фото: Антон Дегтярев

Барнаулец Константин Падун, задушивший свою бывшую жену и спрятавший ее труп на крыше дома, выступил с последним словом в Ленинском районном суде Барнаула. Также он ответил на претензии пострадавшей стороны на процессе 26 февраля. В этот же день, в 16:00, ему должны вынести приговор, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Что сказал Падун?

Процесс по делу Константина Падуна 26 февраля, наконец, подошел к своему завершению. Заседание началось в 10 часов утра. И стартовало оно с речи Падуна, который отвечал на претензии пострадавшей стороны. Он настаивал на том, что умысла в его действиях не было, он только оборонялся, не хотел душить Елену Падун и совершил убийство случайно.

По словам Падуна, он не бил девушку в последние месяцы перед убийством, и она наносила травмы себе сама. Подсудимый утверждал, что систематически не оскорблял Елену Падун и назвал это клеветой в свой адрес.

Отрицает он и то, что стаскивал Елену Падун с кровати, клал ей подушку на лицо, а также увлекался азартными играми и проигрывал деньги.

Часть речи Падуна была посвящена и порокам Елены Падун. Подсудимый несколько раз сказал о том, что девушка “вела аморальный образ жизни”, изменяла ему с другими мужчинами и клеветала на него.

“Она пыталась очернить меня – якобы я такой плохой муж, и поэтому она с другими мужчинами водится. Бывало, что она врала”, – подчеркнул Падун.

Отдельно Падун отметил, что участвовал в воспитании детей, отдавал половину суммы за покупки каких-либо вещей для детей, покупал продукты, делал ремонт в квартире.

Кроме того, он отрицал и слова стороны потерпевших о том, что не работал и семью содержала только Елена Падун. Подсудимый сказал, что работал отделочником, приносил деньги домой, и этому есть подтверждения.

Константин Падун на суде / Фото: amic.ru

Что касается конфликта, то его спровоцировала сама Елена, отметил обвиняемый. Доказательства этому есть, такие нападения происходили не раз, и Падун “закрывался от жены в ванной или в спальне”, сказал он. При этом, по словам Падуна, они с Еленой были одинаковой комплекции, и женщина могла нападать на него и наносить ему увечья.

Удушающий прием, который Падун использовал на жене, не является доказательством умысла убить девушку, подчеркнул он. Ведь его используют полицейские и даже спортсмены, сказал подсудимый.

“Это не является каким-то доказательством явного умысла. То, что я заведомо запланировал убийство, желал его – нет, я не желал. У меня умысла не было. Я хотел предотвратить нападение, чтобы успокоить ее. Я спал и растерялся в этой ситуации, сдавил шею и не желал наступления смерти. Потом я просто испугался и не знал, что делать. Увидел, что помощь поздно оказывать”, – отметил он.

В итоге Падун сказал, что его вина в умышленном убийстве ничем не подтверждается, и подчеркнул, что нет доказательств его четкого намерения убить Елену Падун.

Константин Падун также напомнил, что у него есть болезнь – гидроцефалия, и попросил учесть это при вынесении приговора.

В последнем слове Падун сказал, что раскаивается в совершенном преступлении.

“Все, что от меня требовалось для судебного дела, для разбирательства, я предоставил, ничего не скрывая. Фактически это получилось ненамеренно. Согласен, чтобы я был наказан, на исправление какое-то. Просто хочу быстрее вернуться к нормальной жизни, как я жил до этого. До 38 лет у меня не было никакого правонарушения, ни одного штрафа, хотел бы вернуться к простой жизни законопослушного гражданина”, – сказал Падун.

Что сказал адвокат?

Адвокат Падуна Виталий Алексеев в финальном обращении к суду сказал, что Константин Падун занимался воспитанием детей, особенно сына. По его словам, свидетели обвинения характеризовали Константина Падуна только со слов Елены, которые не могли быть объективными.

“Нужно учитывать, что и сама Елена относилась к Константину с очевидной неприязнью, поскольку желала с ним развестись и избавиться от мешавшего ей супруга, который препятствовал расторжению брака и жил с ней в одной квартире. Также у нее начались отношения с другим мужчиной. Соответственно, с этой точки зрения она жаловалась на подсудимого, давая ему характеристику исключительно в негативном контексте”, – сказал он.

Защитник добавил, что Константин Падун не желал расставаться с Еленой и детьми и предпринимал меры для сохранения семьи, даже несмотря на новые отношения Елены, которые она скрывала. При этом Елена выступала инициатором распада семьи.

Алексеев посчитал, что имел место “обоюдный конфликт между обоими супругами”, и Елена наносила побои мужу. Падун находился “в стрессовом состоянии”, так как от него требовали развестись и покинуть квартиру. В таком состоянии он и совершил преступление, сказал адвокат.

“Падун спал и проснулся от нанесенных ему ударов. Для предотвращения посягательства на его жизнь Падун применил захват шеи и удерживал погибшую, пока она не прекратила активные действия. Константин Падун не планировал и не хотел причинить вред погибшей, а тем более убивать ее. Умысла на убийство у него не было, он лишь защищался”, – произнес Алексеев.

В итоге адвокат попросил суд переквалифицировать статью с умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на “убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны” (ч. 1. ст. 108 УК РФ) и при вынесении решения учесть явку с повинной, частичное признание вины, содействие следствию, хорошую характеристику Падуна и состояние здоровья в качестве смягчающих обстоятельств. Он предложил дать ему максимально мягкое наказание.

Адвокат Падуна Виталий Алексеев / Фото: amic.ru

Что ответила сторона потерпевших?

Представитель стороны потерпевших попросила суд расценивать слова Падуна как его защитную позицию “с целью избежать не только уголовной ответственности, но и сурового наказания”. Кроме того, она отметила, что Падун не раскаялся в преступлении, а версия стороны защиты опровергается доказательствами, “характером отношений с убитой” и “достаточно бесчеловечными и циничными действиями”, связанными с сокрытием убийства, подчеркнула представитель потерпевших.

Что сделал Падун?

Константин Падун обвиняется в том, что 5 января 2023 года задушил свою жену, положил ее тело в мешок и вынес на крышу дома, чтобы замаскировать преступление под безвестное исчезновение. Однако 8 января тело нашли, и Падун сознался в содеянном.

Как шел суд?

Приговор по его делу должны были вынести 26 июля 2023 года, однако дело вернули в прокуратуру “для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения”. В итоге судебный процесс перезапустили заново. Стартовал он в январе. 16 января 2024 года суд закрыл процесс, так как на нем оглашалась информация о несовершеннолетних детях Падуна. А 30 января процесс снова стал открытым. 7 февраля сторона потерпевших приобщила к делу уточненный иск о компенсации морального и материального вреда. По нему от Падуна требуют заплатить 246 тысяч рублей в качестве материального ущерба. Из них 150 тысяч – на похороны Елены Падун и 96 тысяч рублей – на установку памятника погибшей. Брат Елены Падун потребовал миллион в качестве морального ущерба. Кроме того, на каждого из двоих детей сторона потерпевших запросила по три миллиона рублей.

В ходе нового процесса сторона обвинения 19 февраля запросила для Константина Падуна девять лет и десять месяцев колонии строгого режима. Представитель пострадавшей стороны на том же заседании отметила, что Константин Падун не защищался от Елены Падун, что подтверждают протоколы осмотра места убийства. Она потребовала для подсудимого максимально возможного наказания в виде реального лишения свободы.

город Горняк



Источник