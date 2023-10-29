Что говорят в Кремле и Израиле о визите делегации ХАМАС в Москву
МИД РФ Фото: vk.com/mid
Представители палестинского движения провели встречу в Москве по линии МИДа, контактов с Кремлем у делегации нет, заявил Песков
26 октября представители палестинской группировки ХАМАС приехали с визитом в Москву. Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Ее спросили, правда ли, что в Москве находится представитель ХАМАС Муса Абу Марзук.
“Могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве “, – заявила Захарова.
На встрече обсуждалось освобождение находящихся в секторе Газа заложников, эвакуация россиян и других иностранных граждан, пояснил “Интерфакс”.
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