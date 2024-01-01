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Что и как пить в новогоднюю ночь, чтобы самочувствие оставалось хорошим

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Что и как пить в новогоднюю ночь, чтобы самочувствие оставалось хорошим

Все мы хотим проснуться первого января в отличном настроении, но при этом не можем обойтись без спиртного. Какая доза алкоголя считается безопасной?

Один из крупнейших импортёров России провёл предновогодний опрос, и вот что выяснил: 77% россиян планируют употреблять алкогольные напитки в новогоднюю ночь. В 40% это будет игристое вино, 15% позволят себе водку, 13% – виски, 12% остановят свой выбор на тихом вине. Средний алкогольный новогодний чек при этом составит 3 510 рублей. Что и как можно пить на Новый год? Рассказывает врач психиатр-нарколог высшей категории Алтайского краевого наркологического диспансера Елена Насонова.

Анастасия Первушина

Взято отсюда.

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