Что изменится в 2024 году для жителей Алтайского края?

Наступил январь, а с ним и новые законы, которые вступили в действие первого числа.

Пенсионная реформа стартовала в далёком 2019, и она прибавила работникам ещё один год. Теперь возраст выхода на заслуженный отдых мужчин 63 года, женщин 58 лет. Надо накопить стаж выше 15 лет и не меньше 28,2 пенсионных баллов. Зато неработающих пенсионеров ждёт индексация пенсии на 7,5%, повышение касается 32 млн россиян. Средняя прибавка 1628 рублей. А вот минимальный размер оплаты труда проиндексировали на 18,5%. МРОТ теперь 19 242 рубля, вместо прежних 16 242 рублей. Кстати, в Алтайском крае по соглашению Правительства региона с Крайсовпрофом и Союзом работодателей на ближайшие три года он будет равен 21 070 рублям. А с учётом районных коэффициентов, около 24 тысяч. В новом году максимальный призывной возраст повышен с 27 до 30 лет. При этом нижняя планка призыва осталась на прежнем уровне 18 лет. Эти новшества найдут отражение в весеннем Указе Президента «О призыве и увольнении с военной службы». Кстати, тогда же через личный кабинет на госуслугах станут вручать и электронные повестки, которые получили равные права с бумажным документом. Пакет поправок в Закон «О занятости» закрепил приоритет при приёме на работу отслуживших мобилизованных, контрактников и членов их семей. Принимающие их работодатели смогут получить господдержку. Сеть офисов «Работа в России» с января полноценно приступает к работе. Безработным предложат пройти профилирование и составить индивидуальный план трудоустройства с учётом здоровья, уровня зарплаты, опыта, расстояния работы от дома. С 1 января родители смогут досрочно выйти из декрета, не потеряв выплат по уходу за ребёнком до полутора лет. Родители и опекуны детей с инвалидностью, также получили возможность работать и продолжать получать выплаты. Их сохранят для самозанятых, работающих неполный рабочий день, дистанционно, а также по договорам ГПХ и авторского заказа. И ещё индивидуальным предпринимателям. Кстати, для них есть новшества по расчёту суммы патентов. В крае ввели шесть групп муниципалитетов с разным размером потенциально возможного годового дохода. Узнать правильную сумму можно на сайте Федеральной налоговой службы в сервисе «Налоговый калькулятор – Расчёт стоимости патента». В этом году получатели премий, призов и грантов освобождены от уплаты НДФЛ. Также увеличен максимальный размер социальных налоговых вычетов. Лимит на лечение, покупку лекарств или обучение увеличился со 120 до 150 тысяч рублей, вычет на обучение ребёнка с 50 до 110 тысяч. Напомним, вернуть можно 13% от уплаченного. Микрофинансовые организации при выдаче займов теперь обязаны рассчитывать долговую нагрузку и письменно предупреждать заёмщика о возможных рисках. Кредитные каникулы можно будет взять с потребительских, а не только с ипотечных займов. Однако с 1 января минимальный первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Такую сумму придётся вносить гражданам с показателем долговой нагрузки ниже 60%, чтобы избежать надбавки по ипотеке. Важное уточнение для получателей маткапитала. Получить эту выплату теперь смогут только родители, которые являлись гражданами России в момент рождения своего малыша. Детские сады края ждёт повышение платы на уровень инфляции. Комитет по образованию Барнаула назвал точную сумму. С 1 января ежемесячная плата за полный день в детском саду составит 2820 рублей, подорожание составило 120 рублей. Последний раз в Барнауле родительскую плату повышали ровно год назад. И проезд в общественном транспорте Барнаула на маршрутах с нерегулируемым тарифам в январе подорожал с 30 до 35 рублей. Это 18, 27, 50, 58, 65 и ряд других маршруток. Мэрия настоятельно рекомендовала этого не делать, но перевозчик имеет право установить цену по своему усмотрению. Предыдущее повышение также было год назад. В Алтайском крае уже сообщили о повышении стоимости техосмотра. В нашем регионе минимальная стоимость ТО для легкового автомобиля составит 1022 рубля вместо 913.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

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