Что изменится в ЕГЭ в 2024 году и почему экзамен на Алтае смогут сдавать родители

В 2024 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля

Школьный выпускной на Алтае / Фото: amic.ru

В 2024 году государственная итоговая аттестация пройдет во всех 69 муниципалитетах Алтайского края. Для 9,5 тысячи выпускников 11-х классов будут работать 95 массовых пунктов приема экзамена. Об этом журналистам 13 марта рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

В 2024 году на сдачу единого государственного экзамена в Алтайском крае зарегистрировано более 10 тысяч человек, а вот ОГЭ будут сдавать 26 тысяч человек. Такая разница в цифрах связана, по словам чиновницы, все с большим желанием школьников выбирать рабочие профессии, которые позволяют хорошо зарабатывать.

По словам Терновой, 99,5% выпускников 11-го класса уже получили допуск к ЕГЭ. 98% выпускников 9-го класса также могут сдавать ОГЭ. Для 28,5 тысячи выпускников 9-х классов будет создано около 160 массовых пунктов приема экзамена.

Заместитель министра образования края объяснила, что из 15 учебных предметов для сдачи ЕГЭ в этом году (как и в прошлом) школьники выбирают обществознание, математику, биологию и информатику.

В 2024 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля. В первый день основного этапа состоятся экзамены по литературе, химии и географии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, а по математике – 31 мая (профильный и базовый уровни). Экзамен по обществознанию запланирован на 4 июня, а по физике и истории – на 10 июня. Единая дата назначена для письменной части ЕГЭ по иностранным языкам и биологии – 13 июня.

Для тех, кто не смог сдать экзамен по тем или иным причинам, предусмотрены так называемые резервные дни. В 2024 году они пройдут с 20 июня по 1 июля. Лариса Терновая также добавила, что к пересдаче допускаются выпускники, которые не смогли набрать минимальный проходной балл по предмету. Есть вероятность, что также пересдать один предмет на выбор сможет любой школьник. При этом если у выпускника второй результат будет хуже, то все равно именно он будет итоговым.

Также Лариса Терновая напомнила, что в 2024 году уже в восьмой раз пройдет акция “Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ для родителей”. В этом году она пройдет 27 марта на базе гимназии № 22. Родители смогут сдать историю. Чтобы записаться на акцию в своем районе, нужно обратиться в местный комитет по образованию.

горняк



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