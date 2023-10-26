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Что изменится в сфере ЖКХ с 1 ноября и вырастут ли суммы в квитанциях россиян?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Гражданский кодекс добавили новый параграф, который касается оплаты коммунальных услуг

Фото: amic.ru

С 1 ноября 2023 года в сфере ЖКХ произойдут важные изменения. Об этом порталу Life.ru рассказали юристы, которые специализируются на жилищных вопросах. Сообщается, что в ГК РФ появится новый параграф, который напрямую касается оплаты коммунальных услуг.

Рассказываем, что изменится в ЖКХ в ноябре и станем ли мы платить за “коммуналку” больше.

1

Что за изменения произойдут в сфере ЖКХ с 1 ноября 2023 года?

Параграф, который добавят в Гражданский кодекс, касается общего имущества собственников недвижимости. Теперь издержки на содержание общей собственности будут оплачиваться по-другому, рассказала Life.ru ведущий юрист “Европейской юридической службы” Србуи Иващенко. “Закрепили, в частности, обязанность собственника, из-за которого появляются издержки и дополнительные расходы на содержание и сохранение общего имущества, покрывать их. Нормы применяют к отношениям, которые возникают с 2 октября”, – цитирует эксперта портал.Другими словами, если расходы на СОИ в многоквартирном доме выросли по вине конкретного собственника, он должен будет оплачивать излишки из своего кармана. Раньше разбираться с лишними расходами приходилось управляющим компаниям. Те, в свою очередь, нередко перекладывали это финансовое бремя на всех жильцов. Это единственное серьезное нововведение. Но плата за содержание общего имущества входит в квитанции ЖКХ, поэтому часть россиян может заметить изменения. Но напрямую изменение не коснется каждого собственника. 2

Откуда могут появиться издержки и дополнительные расходы на содержание общего имущества?

Бывают случаи, когда предприимчивые жильцы многоквартирных домов незаконно “оккупируют” общие помещения в подъезде и используют их по своему усмотрению. Особенно это распространено там, где есть общие тамбуры или кладовки. По сути, человек нелегально присоединяет общую площадь к своей квартире, пользуется там электричеством, но полностью его не оплачивает. А разбираться с этими расходами должны все соседи. Власти решили, что подобных случаев быть не должно, и если человек присвоил себе помещение, он и должен оплачивать его содержание. 3

Как будут выявлять жильцов, по вине которых растут расходы на содержание общего имущества?

Ответа на этот вопрос пока нет. Юристы, с которыми пообщался Life.ru, отмечают, что механизм выявления подобных нарушений еще работает не очень хорошо. При этом эксперты считают, что с ноября профильные органы начнут тщательно следить за соблюдением правил перепланировки в многоквартирных домах. 4

Увеличатся ли расходы россиян на ЖКХ из-за новых изменений?

Изменения в ГК РФ не должны глобально повлиять на расходы россиян на ЖКХ. Новый параграф регламентирует не самые частые случаи, так что многие просто не заметят перемен. А если в каком-то доме смогут выявить виновника выросших расходов, то у большинства жильцов, наоборот, суммы в квитанциях снизятся. 5

Вырастут ли расходы на “коммуналку” с 1 ноября 2023 года?

Да. Но изменения в законодательстве, повышение тарифов и прочие моменты здесь абсолютно ни при чем. Просто в ноябре россияне начинают платить за отопление. А потому на всю зиму коммунальные расходы у большинства жителей страны значительно увеличиваются.

новости горняк

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