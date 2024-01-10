Что известно о гибели семимесячного ребенка в пассажирском поезде Москва – Чита?

Предварительная причина смерти девочки — грипп

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Поездка из столицы домой закончилась трагедией для многодетной семьи из Омска: вечером 9 января семимесячная девочка умерла в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Москва – Чита. По предварительным данным, ребенок скончался из-за гриппа. Вместе с младенцем заболели мать и двое маленьких братьев. Их госпитализировали в одну из больниц Кунгура. Все, что известно об этом происшествии, рассказываем в нашем материале.

Что известно о гибели семимесячной девочки в поезде?

23-летняя жительница Омска Снежана на зимние каникулы поехала в Москву вместе со своими детьми – сыновьями трех и семи лет и семимесячной дочерью, сообщает aif.ru. Но в столице все они заболели: появился насморк, боль в горле. Уже в поезде у малышки поднялась высокая температура, а когда состав шел по Пермскому краю, девочка потеряла сознание, у нее случилась клиническая смерть.

“На станции (в Кунгуре. – Прим. ред.) поезд стоял около 40 минут. Из соседнего вагона к нам прибежал мужчина и спросил, есть ли медики. С нашей группой ехала одна, она пошла во второй вагон. Но было уже поздно… Потом прибыли реанимация и следователи”, – рассказали детали изданию E1.RU пассажиры.

Поездная бригада вызвала медиков на ближайшую станцию в Кунгуре, однако и эти врачи оказались бессильны. Они констатировали смерть ребенка, а взятые анализы подтвердили диагноз – грипп. Он подтвердился также у матери и ее сыновей. Их госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура, пишет Baza.

Поезд продолжил движение по маршруту. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга было направлено около десятка машин скорой медицинской помощи. Как сообщает в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура, специалисты Роспотребнадзора провели экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний у пассажиров и обработали вагоны.

Согласно данным информагентства “Новый день”, тесты на COVID-19 были отрицательными. Медицинские службы подозревают, что вирус гриппа типа А мог распространиться среди пассажиров. Всего было осмотрено 53 человека.

Уральская транспортная прокуратура также проведет проверку на соблюдение санитарных норм и законодательства о защите прав потребителей в данном поезде.

Как ранее сообщал amic.ru, в декабре 2023 года в поезде Тюмень – Адлер в районе Пензенской области у 12-летней девочки поднялась температура до 39 градусов. Она потеряла сознание и так и не пришла в себя, а еще почти 100 детей были госпитализированы. Лишь на следующей станции, уже в Саратовской области, к поезду приехали десятки медиков – всю группу осмотрели и увезли в местную инфекционную больницу. У 55 детей подтвердили грипп А. Отметим, что в России уже на протяжении нескольких недель растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Специалисты призывают россиян носить маски и соблюдать дистанцию, ведь чаще всего вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем.

новости Локтевский



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