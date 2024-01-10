Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что известно о гибели семимесячного ребенка в пассажирском поезде Москва – Чита?

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Предварительная причина смерти девочки — грипп

Что известно о гибели семимесячного ребенка в пассажирском поезде Москва – Чита?

Фото: unsplash.com

Поездка из столицы домой закончилась трагедией для многодетной семьи из Омска: вечером 9 января семимесячная девочка умерла в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Москва – Чита. По предварительным данным, ребенок скончался из-за гриппа. Вместе с младенцем заболели мать и двое маленьких братьев. Их госпитализировали в одну из больниц Кунгура. Все, что известно об этом происшествии, рассказываем в нашем материале.

Что известно о гибели семимесячной девочки в поезде?

23-летняя жительница Омска Снежана на зимние каникулы поехала в Москву вместе со своими детьми – сыновьями трех и семи лет и семимесячной дочерью, сообщает aif.ru. Но в столице все они заболели: появился насморк, боль в горле. Уже в поезде у малышки поднялась высокая температура, а когда состав шел по Пермскому краю, девочка потеряла сознание, у нее случилась клиническая смерть.

“На станции (в Кунгуре. – Прим. ред.) поезд стоял около 40 минут. Из соседнего вагона к нам прибежал мужчина и спросил, есть ли медики. С нашей группой ехала одна, она пошла во второй вагон. Но было уже поздно… Потом прибыли реанимация и следователи”, – рассказали детали изданию E1.RU пассажиры.

Поездная бригада вызвала медиков на ближайшую станцию в Кунгуре, однако и эти врачи оказались бессильны. Они констатировали смерть ребенка, а взятые анализы подтвердили диагноз – грипп. Он подтвердился также у матери и ее сыновей. Их госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура, пишет Baza.

Поезд продолжил движение по маршруту. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга было направлено около десятка машин скорой медицинской помощи. Как сообщает в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура, специалисты Роспотребнадзора провели экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний у пассажиров и обработали вагоны.

Согласно данным информагентства “Новый день”, тесты на COVID-19 были отрицательными. Медицинские службы подозревают, что вирус гриппа типа А мог распространиться среди пассажиров. Всего было осмотрено 53 человека.

Уральская транспортная прокуратура также проведет проверку на соблюдение санитарных норм и законодательства о защите прав потребителей в данном поезде.

Как ранее сообщал amic.ru, в декабре 2023 года в поезде Тюмень – Адлер в районе Пензенской области у 12-летней девочки поднялась температура до 39 градусов. Она потеряла сознание и так и не пришла в себя, а еще почти 100 детей были госпитализированы. Лишь на следующей станции, уже в Саратовской области, к поезду приехали десятки медиков – всю группу осмотрели и увезли в местную инфекционную больницу. У 55 детей подтвердили грипп А. Отметим, что в России уже на протяжении нескольких недель растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Специалисты призывают россиян носить маски и соблюдать дистанцию, ведь чаще всего вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

10.01.2024

 Новости

В поезде “Москва — Чита” умерла семимесячная девочка

10.01.2024

 Новости

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

10.01.2024

 Новости

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

10.01.2024

 Новости

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

10.01.2024

 Интересное

Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

10.01.2024

 Интересное

Ловите вдохновение. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 января

10.01.2024

 Интересное

Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?

10.01.2024

 Интересное

Барнаульцы пожаловались на открытый погреб по пути в школу

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix