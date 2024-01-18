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Российские военнослужащие в зоне спецоперации столкнулись с “женской ротой ВСУ” – так это подразделение окрестили в СМИ

На Кременском участке фронта появилась женская рота ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа “Ахмат” с позывным “Аид”. Военнослужащий охарактеризовал появление женского подразделения на фронте как “самое удивительное” из происходящих перебросок сил ВСУ:

“С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса. — Прим. ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят”.

По информации собеседника РИА Новости, женская рота состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

“Когда пойдем на штурм — посмотрим, как они себя поведут”, — заключил боец, говоря о том, что не знает, насколько сильны женщины-снайперы из этого подразделения.

В октябре Минобороны Украины заявило, что за последние два года число женщин-военнослужащих выросло на 40 процентов – на 12 тысяч человек. В январе 2024 года Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.

Украинская Верховная рада обсуждала законопроект, который предусматривает возможность призывать женщин на воинскую службу. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная рада, пишет РБК.

Взято отсюда