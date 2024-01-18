реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что известно о женской роте ВСУ, появившейся в зоне спецоперации

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что известно о женской роте ВСУ, появившейся в зоне спецоперации

Оружие Фото: unsplash.com

Российские военнослужащие в зоне спецоперации столкнулись с “женской ротой ВСУ” – так это подразделение окрестили в СМИ

На Кременском участке фронта появилась женская рота ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа “Ахмат” с позывным “Аид”. Военнослужащий охарактеризовал появление женского подразделения на фронте как “самое удивительное” из происходящих перебросок сил ВСУ:

“С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса. — Прим. ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят”.

По информации собеседника РИА Новости, женская рота состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

“Когда пойдем на штурм — посмотрим, как они себя поведут”, — заключил боец, говоря о том, что не знает, насколько сильны женщины-снайперы из этого подразделения.

В октябре Минобороны Украины заявило, что за последние два года число женщин-военнослужащих выросло на 40 процентов – на 12 тысяч человек. В январе 2024 года Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.

Украинская Верховная рада обсуждала законопроект, который предусматривает возможность призывать женщин на воинскую службу. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная рада, пишет РБК.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске