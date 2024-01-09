Некоторые СМИ сообщают о новом “витке геоударов”

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Российские издания пишут об очередной магнитной буре, которая в ближайшее время может обрушиться на Землю. Согласно некоторым сообщениям, это может произойти уже 9 января.

Рассказываем, правда ли, что 9 января Землю накроет магнитная буря и что нужно делать во время геомагнитных вспышек.

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Правда ли, что 9 января Землю накроет магнитная буря?

Не совсем. В прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, которая считается одной из самых авторитетных в стране, нет никаких данных об угрозе магнитных бурь. Из информации лаборатории следует, что уровень геомагнитных колебаний 9 января будет в “зеленой зоне”. А значит, все должно быть спокойно. 2

Какой будет геомагнитная обстановка Земли 9 января 2024 года?

В течение всего дня максимальная сила геомагнитных колебаний составит 2 балла. По шкале, которую использует лаборатория, это очень спокойная и вполне комфортная геомагнитная обстановка. 3

Какова вероятность магнитной бури 9 января?

Всего лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма вообще минимальна – 1%. 4

Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря?

Неизвестно. Прогноз, который опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии, сулит нам очень спокойный январь. В течение всего месяца геомагнитные колебания составят 2 балла, лишь иногда усиливаясь до 3. Так что никакой информации о том, что в ближайшее время Землю могут накрыть магнитные бури, у специалистов нет. 5

Что нужно делать, чтобы не пострадать от магнитной бури?

Вопрос сложный. Дело в том, что сам факт воздействия на человека магнитных бурь научно не доказан. Специалисты спорят, способен ли человеческий организм вообще улавливать подобные колебания. А поскольку единого мнения в науке нет, врачи ограничиваются лишь общими советами. Они рекомендуют пить побольше воды, не злоупотреблять алкоголем, соблюдать режим сна и не забывать про спорт. Тогда вы будете в тонусе и никакие магнитные бури вам точно будут не страшны.

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