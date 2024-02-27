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Что известно о массовом сбое Telegram и заработал ли мессенджер сейчас

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Что известно о массовом сбое Telegram и заработал ли мессенджер сейчас

Медиа. Телефон. Информация. Мужчина Фото: unsplash.com

Массовые нарушения в работе мессенджера Telegram выявили как на территории России, так и в Германии, США и других странах

Вечером 27 февраля в России зафиксировали массовые сбои в работе соцсетей и операторов связи, сообщает vkpress.

По данным сервиса downdetector.brandanalytics.ru, который анализирует данные на основе сообщений, о сбое в Телеграм заявляли 83% пользователей, о неполадках с YouTube – 87%, WhatsApp – 71%, а ВК – 58%.

Так, пользователи Telegram жалуются, что они не могут отправлять и получать сообщения, а само при этом приложение находится в статусе “Соединение”. Сбой на первом этапе коснулся пользователей мобильного приложения на Android и iOS.

34% жалоб приходится на Москву, 15% – на Санкт-Петербург, а также по 4% – на Подмосковье, Краснодарский край и Самарскую область.

В настоящее время примерно через час после сбоя работа мессенджера восстанавливается, пишет ТАСС.

Кроме того, сбои выявили у операторов связи “Билайн”, “Мегафон”, ТЕЛЕ2 МТС и Йота, а также провайдера Ростелеком.

При этом представители “Мегафона” “Билайна” и Tele2 заявили, что сети работают штатно и проблема не на стороне операторов, заявило РИА Новости.

Взято отсюда

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