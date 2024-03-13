Беспилотник Фото: кадр из видео миобороны РФ

Дроны в очередной раз атаковали регионы РФ. Ночью и утром 13 марта власти предупредили жителей нескольких областей об опасности атаки беспилотниками

С утра 13 марта непрестанно приходят новые сообщения об атаках беспилотников ВСУ на российские регионы. В некоторых регионах объявлена и ракетная опасность, а Белгородская область подверглась обстрелу снарядами.

Атака беспилотников 13 марта 2024 года

В Воронежской области силы ПВО ликвидировали беспилотник. По предварительным данным, последствий на земле нет, но режим опасности атаки беспилотниками в регионе сохраняется, пишет РИА Новости.

В небе над Курском работает ПВО, сбиты два украинских дрона. Ракетная опасность объявлена в Курском районе.

Два беспилотника сбили в районе села Серебрянка Белгородской области.

Губкинский городской округ Белгородской области ВСУ атаковали тремя дронами. Никто не пострадал, но в селе Богословка при падении беспилотника повреждена линия газоснабжения. Линия электропередачи повреждена в селах Круглом и Заломном, жители остались без света.

Под обстрел ВСУ попало Шебекино Белгородской области. По предварительной информации, под обстрелом снарядами пострадал один человек.

Опасность атаки дронов объявлена в Липецкой области.

Силы ПВО уничтожили 7 беспилотников над Брянской областью.

Baza со ссылкой на очевидцев сообщила об атаке беспилотников на нефтезавод в Рязани. Там начался пожар.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы ночью и рано утром 12 марта. Дроны сбили в пяти районах над Курской областью. В Орле БПЛА атаковали нефтебазу, а в Белгородской области сбросили взрывные устройства.

Взято отсюда