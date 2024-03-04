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В Самарской области на железнодорожном мосту произошел взрыв. Уже известно, что причиной происшествия стал подрыв моста

В Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск произошел взрыв, сообщает РБК.

Где подорвали мост в Самарской области

ЧП произошло на железнодорожном мосту через реку Чапаевка.

Что известно о причине взрыва

Причиной ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка стал подрыв опоры, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Есть ли пострадавшие и погибшие при взрыве

Жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в УФСБ по Самарской области. Об этом пишет РИА Новости.

Что известно о взрыве

По словам местных жителей, опору моста пытались подорвать около 5.55 утра 4 марта. При этом пострадавших нет, а специалисты проверяют, может ли переправа выдержать составы после взрыва, сообщает Telegram-канал Mash.

В результате взрыва оказались повреждены металлоконструкции моста и ограждение. Жители жалуются на задержку электричек и поездов, некоторые из них стоят.

Из-за взрыва задержали несколько поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

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