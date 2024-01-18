реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

Пожар на Шахтинском полиэфирном заводе Фото: 61.mchs.gov.ru

На Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области произошел сильный пожар. По данным властей, происшествие не связано с атакой беспилотника

В городе Шахты (Ростовская область) на полиэфирном заводе “Авангард” произошли взрыв и пожар. Никто не погиб, но пострадали 10 человек, сообщает ТАСС.

Подробности о пожаре в Шахтах

О пожаре в МЧС сообщили 17 января в 11.30 по московскому времени. Спасателям сказали, что пожар произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Возгорание локализовали на площади 360 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС.

Огонь погасили к 12.49. Пожар тушили несколько десятков человек, использовали 17 единиц техники.

Пострадавшие на пожаре в Шахтах

Погибших нет. Пострадали десять человек, шесть из них госпитализировали. В Шахты приехали представили Минздрава, они решили перевезти двух пострадавших с ожогам в медучреждения Ростова-на-Дону.

Причины пожара в Шахтах

По данным главы региона Василия Голубева, пожар на заводе в Ростовской области не связан с попаданием беспилотника, пишет ТАСС.

“По данным военных, ПВО в это время не работала”, – уточнил губернатор.

По словам гендиректора компании “Авангард” Олега Рябошапки, перед пожаром на предприятии произошел взрыв.

“Это точно не прилет, потому что все случилось на шестом этаже, а не сверху”, – уточнил он.

Шахтинский полиэфирный завод открыли летом 2023 года в городе Шахты Ростовской области на территории компании “Авангард”.

Общие инвестиции в создание предприятия превысили 5 млрд рублей.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Фримаркет «Добровещь»: рассказываем, как поучаствовать

18.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске дедушка почти месяц жил в гостинице: он остался без прописки

18.01.2024

 Новости Алтай

Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

18.01.2024

 Новости Алтай

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

18.01.2024

 Новости Алтай

Давайте сами. В Барнауле трамваи оснастили терминалами для оплаты проезда без кондуктора

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

18.01.2024

 Новости Алтай

Власти Барнаула забирают у людей земли в центре города: где на этот раз

18.01.2024

 Новости Алтай

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске