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Что известно о пожаре в spa-центре на турбазе Ракшина. Фото и видео

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Возгорание в здании spa-центра тушили на протяжении нескольких часов. Причину пожара установят специалисты органов дознания

В Алтайском районе на территории ОЭЗ “Бирюзовая Катунь” 2 марта произошел мощный пожар: сгорел spa-центр на территории премиального отеля Grand Chalet Altay. Площадь пожара составила 1200 “квадратов”.

Отметим, что отель принадлежит известному предпринимателю Евгению Ракшину. Причем это не единственный туробъект бизнесмена.

Напомним, поздно вечером 2 марта в Алтайском районе загорелось здание spa-центра. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 600 “квадратов”. Локализовать пожар удалось, когда он достиг уже 1200 “квадратов”. К утру 3 марта открытый огонь удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена органами дознания.

Взято отсюда

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