Возгорание в здании spa-центра тушили на протяжении нескольких часов. Причину пожара установят специалисты органов дознания

В Алтайском районе на территории ОЭЗ “Бирюзовая Катунь” 2 марта произошел мощный пожар: сгорел spa-центр на территории премиального отеля Grand Chalet Altay. Площадь пожара составила 1200 “квадратов”.

Отметим, что отель принадлежит известному предпринимателю Евгению Ракшину. Причем это не единственный туробъект бизнесмена.

Напомним, поздно вечером 2 марта в Алтайском районе загорелось здание spa-центра. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 600 “квадратов”. Локализовать пожар удалось, когда он достиг уже 1200 “квадратов”. К утру 3 марта открытый огонь удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена органами дознания.

Взято отсюда