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Что известно о сбитых российских самолетах над Азовским морем

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Что известно о сбитых российских самолетах над Азовским морем

Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com

Украинские СМИ пишут о двух сбитых российских самолетах над Азовским морем. Минобороны РФ хранит молчание, а военкоры пишут, что один из самолетом смог сесть, несмотря на серьезные повреждения

Два российских самолета, А-50 и Ил-22, сбиты ВСУ на Азовским морем. Об этом написали ряд украинских СМИ. Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Вокруг происшествия появилось много противоречивой информации. Рассказываем, что точно известно о ЧП с самолетами над Азовским морем, а что – фейк.

Что с самолетами над Азовским морем

Официальной информации не поступало. В Кремле журналистам порекомендовали обращаться в Минобороны. В ведомстве информацию о сбитых самолетах не комментировали, пишут “Ведомости”.

Военкоры и военные блогеры заявили, что самолет А-50 действительно упал, а Ил-22 получил повреждения, но смог совершить посадку в Анапе, сообщает RTVI.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что самолет Ил-22, “похоже, таки дотянул до Анапы”.

Посадка Ил-22

Командир Ил-22 ВКС РФ в одиночку посадил на аэродром поврежденный после удара в районе Азовского моря самолет. Все члены экипажа остались живы, передает “Главный региональный”.

Российские СМИ сообщают, что атака на самолет была совершена со стороны ВСУ.

Также есть информация, что самолет мог быть поражен российской ПВО. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что система защищала Крымский мост и в момент атаки на нем была тревога.

Взято отсюда

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