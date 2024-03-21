Решетка. СИЗО. Колонии Фото: pixabay.com

“Крабовый король” Олег Кан умер, а значит, дело против него следует закрыть, заявили адвокаты бизнесмена. В Генпрокуратуре усомнились, что Кан действительно умер

Бизнесмен, крупный рыбопромышленник Олег Кан является фигурантом по двум уголовным делам: его обвиняют в миллиардной контрабанде и заказе убийства. В России дальневосточной “крабовый король” объявлен в розыск. Адвокаты бизнесмена сообщили, что он умер и попросили закрыть дело. Обвинение назвало это заявление ложным.

Разбираемся, кто такой Олег Кан, в чем именно его обвиняют и почему Генпрокуратура сомневается, что бизнесмен умер.

Кто такой Олег Кан

Олега Кана называют “крабовым королем”, крупным сахалинским рыбопромышленником.

Он основал несколько крупных рыбодобывающих компаний. Основные объекты их промысла – ценные водные ресурсы: креветки, крабы и прочие морепродукты. Поставки этих товаров, и без того маржинальные, в 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара, стали приносить сверхприбыли, сообщает РБК.

Что известно о смерти Олега Кана

Олег Кан умер в прошлом году. Об этом сообщили его адвокаты в ходе судебного заседания, пишет Газета.Ru. Юристы сообщили, что “ответчик Кан Олег Кымхакович 16 апреля 1967 года рождения скончался 14 февраля 2023 года. В отношении него открыто наследственное дело”, — цитирует РИА Новости.

Защита Кана предложила истребовать у нотариуса материалы наследственного дела и прекратить производство в отношении своего клиента.

Представитель Генпрокуратуры в ответ заявил, что ведомство “ставит под сомнение” информацию о смерти Кана.

Генпрокуратура указала, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые справки, что смерть Кана не регистрировалась. Кроме того, родственники в органы ЗАГС не обращались, хотя законодательство обязывает обращаться с заявлением о смерти человека, если об этом стало известно, пишет РБК.

Ранее новость о смерти Олега Кана появлялась в конце февраля 2023 года. Сообщалось, что предприниматель скончался от рака поджелудочной железы в одной из клиник Лондона, а похоронен в Южной Корее. Тогда адвокат бизнесмена сказал:

“Это чей-то преднамеренный вброс, у нас нет такой информации, работаем в штатном режиме”.

По данным СМИ, Олег Кан улетел из России в 2018 году на личном самолете в Японию.

Уголовные дела против Олега Кана

В России в отношении бизнесмена ведется расследование нескольких уголовных дел.

По данным следствия, Олег Кан вместе с соучастниками занимался контрабандой крабов за границу. В общей сложности бизнесмен продал зарубежным партнерам более трех тысяч тонн краба стоимостью 2,6 млрд рублей, сообщает RTVI. Также он уклонялся от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,6 млрд рублей.

“Крабового короля” Олега Кана обвинили по четырем статьям: создание и руководство преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанда стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (п. “б” ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В январе 2024 года Генпрокуратура подала два иска на 376 млрд рублей к Олегу Кану и другому крупному бизнесмену в сфере рыбного промысла Дмитрию Дремлюге, который также является фигурантом нескольких уголовных дел в России и сейчас живет за границей.

Также Олега Кана обвиняют в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ) предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Гособвинение просит для Кана 19 лет колонии строгого режима. По данным следствия, Олег Кан нашел киллера и некого пособника. После преступления Кан уехал за границу, его пособника задержали и приговорили к семи годам лишения свободы, а киллера пока не нашли.

Взято отсюда